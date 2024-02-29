Посмотрите новый трейлер «Байкеров» с Остином Батлером

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Байкеры», в котором снялся Остин Батлер («Элвис», «Властелины воздуха»).
Ленту срежиссировал Джефф Николс, известный по картинам «Мад» и «Укрытие». Он вдохновился фотоальбомом Дэнни Лиона, запечатлевшего участников субкультуры байкеров в 1960-х годах.
Фильм расскажет о группировке под названием «Вандалы» и ее эволюции. Ее участница Кэти замужем за безрассудным байкером по имени Бенни. На протяжении многих лет она пытается справиться с неукротимой натурой супруга и его преданностью лидеру «Вандалов» Джонни.
Роли в картине сыграли Джоди Комер («Последняя дуэль») и Том Харди («Выживший»), а также Майкл Шеннон, Майк Файст, Бойд Холбрук и Норман Ридус. Премьера «Байкеров» запланирована на 21 июня.