Посмотрите новый трейлер «Байкеров» с Остином Батлером

Вчера в 21:18
Фото: кадр из фильма «Байкеры»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Байкеры», в котором снялся Остин Батлер («Элвис», «Властелины воздуха»).

Ленту срежиссировал Джефф Николс, известный по картинам «Мад» и «Укрытие». Он вдохновился фотоальбомом Дэнни Лиона, запечатлевшего участников субкультуры байкеров в 1960-х годах.

Фильм расскажет о группировке под названием «Вандалы» и ее эволюции. Ее участница Кэти замужем за безрассудным байкером по имени Бенни. На протяжении многих лет она пытается справиться с неукротимой натурой супруга и его преданностью лидеру «Вандалов» Джонни.

Роли в картине сыграли Джоди Комер («Последняя дуэль») и Том Харди («Выживший»), а также Майкл Шеннон, Майк Файст, Бойд Холбрук и Норман Ридус. Премьера «Байкеров» запланирована на 21 июня.

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