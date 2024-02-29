Посмотрите новый трейлер «Байкеров» с Остином Батлером

Фильм расскажет о группировке под названием «Вандалы» и ее эволюции. Ее участница Кэти замужем за безрассудным байкером по имени Бенни. На протяжении многих лет она пытается справиться с неукротимой натурой супруга и его преданностью лидеру «Вандалов» Джонни.