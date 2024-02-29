В Великобритании мужчина умер после чрезмерного употребления добавок витамина D

В Великобритании 89-летний Дэвид Митченер умер от заболевания, связанного с превышением уровня витамина D в крови. Он на протяжении девяти месяцев принимал добавки, сообщает Business Insider.
По данным издания, мужчина поступил в больницу в мае 2023 года с гиперкальциемией. При этом состоянии уровень кальция в крови повышен, что может ослабить кости, а также вызвать камни в почках и проблемы с сердцем.
Витамин D помогает организму усваивать кальций, поэтому если его слишком много, это может привести к накоплению кальция, пишет Business Insider. В отчете полиции говорится, что когда врачи проверили витамин D в организме Митченера, результаты показали, что он находится на максимальном уровне из когда‑либо зарегистрированным лабораторией.
Мужчина умер через десять дней. Основной причиной смерти были названы сердечная и почечная недостаточность, а также гипервитаминоз D (интоксикация витамином D). Полицейский Джонатан Стивенс заявил, что на упаковке с витаминами не было никаких предупреждений о рисках или побочных эффектах добавки.
В 2022 году мужчина средних лет провел восемь дней в больнице, после трехмесячной рвоты и судорог ног, вызванных интенсивным приемом витамина D. Тогда журнал BMJ Case Reports предупредил, что «во всем мире наблюдается растущая тенденция гипервитаминоза D», вызванного приемом слишком большого количества витамина.
Витамин D необходим для здоровья костей, зубов и мышц. Он содержится в жирной рыбе, красном мясе, яичных желтках, но самым основным его источником является солнечный свет.