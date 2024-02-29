Новый роман Салли Руни «Интермеццо» выйдет осенью 2024 года

Ирландская писательница Салли Руни, известная по романам «Разговоры с друзьями» и «Нормальные люди», выпустит свою новую книгу под названием «Интермеццо» осенью 2024 года. Об этом сообщил Dazed.
Книга расскажет о двух братьях Питере и Иване, юристе из Дублина и социально неловком шахматисте. После смерти отца отношения героев становятся запутанными и сложными.
Параллельно с этим Питер пытается наладить свои отношения с двумя очень разными женщинами — своей первой любовью Сильвией и студенткой колледжа Наоми. В это время Иван встречает пожилую женщину по имени Маргарет.
«Для двух скорбящих братьев и людей, которых они любят, это новая интерлюдия, период желаний, отчаяния и возможностей — шанс узнать, как много одна жизнь может вместить в себя, не разбившись», — рассказали в издательстве Faber and Faber.
Для Руни «Интермеццо» станет четвертым опубликованным романом. Последняя книга авторки «Прекрасный мир, где же ты» вышла в 2021 году. Релиз нового романа Руни запланирован на 24 сентября.