Посмотрите видеоанонс третьего сезона «Ванпанчмена»

В сети появился видеоанонс третьего сезона «Ванпанчмена». Дата его премьеры пока не раскрывается.
Ролик начинается с эпической битвы «охотника на героев» Гароу против Королевского Потрошителя и Жучьего Бога. В этот момент «злодей» защищает маленького мальчика Тарео от двух монстров, пытающихся его убить. Этот бой положил начало арке «Рейд монстров».
Первый сезон «Ванпанчмена» вышел в эфир почти 10 лет назад — в 2015 году. Второй увидел свет только в 2019-м. Третий сезон анонсировали только в 2022 году и с тех пор информации о нем не было.
После первого сезона аниме-сериал обрел огромную популярность. Над ним работала студия Мadhouse, анимация которой получила хорошие отзывы. После долгого перерыва второй сезон «Ванпанчмена» стала курировать студия J.C. Staff. По итогу эта часть аниме была встречена сдержанными отзывами из‑за слабой анимации. Из видеоанонса стало понятно, что надо третьим сезоном опять работает J.C. Staff.
«Ванпанчмен» («One Punch Man») — популярная японская манга, созданная художником под псевдонимом ONE. Она рассказывает историю супергероя Сайтама, который может одолеть любого противника одним ударом, но от скуки стремится найти соперника, достойного борьбы.