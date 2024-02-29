В Yauza Place пройдет вечеринка «Пари „На шуме“» с танцбатлом и выступлением Саши Спилберг

«Пари „На шуме“» будет проходить с 18.00 до 3.30. В программе — премия «На шуме» и паблик-ток с контент-креаторами, танцевальный батл с участием Димы Бончинче, John Cheerito и Вадима Whiphead, а также музыкальные выступления.