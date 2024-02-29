В Yauza Place пройдет вечеринка «Пари „На шуме“» с танцбатлом и выступлением Саши Спилберг

В Yauza Place 7 марта пройдет вечеринка «Пари „На шуме“». Ее организуют создатели ютуб-канала «На шуме», посвященного креативным людям, рассказали «Афише Daily» представители видеопроекта.
«Пари „На шуме“» будет проходить с 18.00 до 3.30. В программе — премия «На шуме» и паблик-ток с контент-креаторами, танцевальный батл с участием Димы Бончинче, John Cheerito и Вадима Whiphead, а также музыкальные выступления.
С 21.00 и до финала вечеринки на площадке будут выступать 5sta Family, Саша Спилберг, Lavblast, The Dawless и Yastributskaya. Также шоукейс представит Simachev, а «Лауд» отыграет диджей-сет.
Вход на вечеринку будет свободным. На мероприятии особенно ждут тех, кто имеет отношение к видеопродакшену.
«На шуме» — видеопроект, который его создатели называют «миксом из подкаста, документалки и перформанса». Он представляет фильмы о ярких креаторах, таких как основатель «Сюра» Никита Фомкин, создатель арт-кластера «Хлебозавод» Алексей Капитанов и учредитель модного медиа Ömankö Артем Ермилов.
«Мы берем локальные истории, которые успели нашуметь, и рассказываем о них. Так мы хотим подтолкнуть людей делать что‑то новое, не бояться строить бизнес, мыслить нестандартно, рисковать, кричать, реализовывать свои идеи», — рассказал основатель «На шуме» Антон Ульянов.