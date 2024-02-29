Французского футболиста Поля Погба дисквалифицировали на четыре года за допинг

Французского футболиста Поля Погба, выигравшего чемпионат мира 2018 года в составе сборной, дисквалифицировали на четыре года за допинг. Об этом сообщил Le Monde со ссылкой на ФК «Ювентус».
Погба сдал положительный тест на тестостерон в сентябре 2023 года. Запрещенное вещество обнаружили как в пробе А, так и в пробе Б. После этого футболиста отстранили от тренировок и игр.
Теперь же антидопинговый суд Италии окончательно признал его виновным в нарушении антидопинговых правил. СМИ отмечают, что дисквалификация может положить конец карьере игрока, поскольку ему уже 30 лет.
Погба намерен обжаловать решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде Швейцарии. Ранее представители футболиста утверждали, что тестостерон попал в его организм из пищевой добавки, которую ему якобы прописал врач.
Погба заявил в соцсетях, что считает решение суда неверным. «Я огорчен, шокирован и опустошен, что все, чего я добился в своей профессиональной карьере, забрали у меня», — признался спортсмен.