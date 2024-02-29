Во Франции вышла газета, которая издается только в високосный год

La Bougie du Sapeur устроена как обычная газета с разделами о политике, спорте, международных делах, искусстве, головоломках и сплетнях о знаменитостях. Еще в ней есть сериальный рассказ «Утопленник в бассейне», следующий выпуск которого выйдет в 2028 году.