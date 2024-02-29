Во Франции вышла газета, которая издается только в високосный год

Во Франции вышел новый выпуск сатирической газеты La Bougie du Sapeur, которая издается только раз в четыре года — в високосный год. Об этом сообщает The Business Standard.
La Bougie du Sapeur устроена как обычная газета с разделами о политике, спорте, международных делах, искусстве, головоломках и сплетнях о знаменитостях. Еще в ней есть сериальный рассказ «Утопленник в бассейне», следующий выпуск которого выйдет в 2028 году.
В этом году газета вышла под заголовком «Мы все станем умными», который расположился над статьей о том, как экзамены и интеллектуальные достижения становятся бессмысленными из‑за искусственного интеллекта.
Газета появилась на свет в 1980 году, когда группе друзей пришла в голову идея выпускать «фальшивую» газету, полную юмора и пародийных новостей. Они реализовали свою задумку, и, к их удивлению, она неплохо продавалась.
С тех пор она выходит каждое 29 февраля. Свежий выпуск под номером 12 разошелся тиражом 200 тыс. экземпляров и стоимостью 4,90 евро за журнал. В 2020 году тираж составил 120 тыс. экземпляров.
«Газета по-прежнему выпускается несколькими приятелями. Мы встречаемся в баре и обсуждаем идеи за выпивкой. Нам очень весело», — рассказал редактор Жан д’Энди
Большая часть собранных с продажи газеты средств пойдет на помощь ассоциации A tire d’aile, которая поддерживает людей с аутизмом и эпилепсией. Остальные деньги пойдут на финансирование следующего выпуска.