Полицейский, укравший спирт для «Мистера сидра», приговорен к 3,5 года

Сегодня в 18:11
Фото: t.me/mediamvd

Суд в Самарской области вынес приговоры по делу о хищении метилового спирта, попавшего в «Мистер сидр» и ставшего причиной гибели более 40 человек. Об этом говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры.

Экс-полицейский и два его сообщника — отец и сын — получили сроки от 3 лет 3 месяцев до 3 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Суд установил, что в мае 2023 года сотрудник полиции, охранявший склад МВД, несколько раз пропустил на территорию двух человек. Там они с помощью насоса перекачивали хранившийся на складе спирт в пустые емкости, а затем вывозили на грузовике.

Всего сообщники похитили 6000 литров спирта на 102 тыс. рублей. Думая, что спирт метиловый, соучастники продали его, а вырученные средства поделили между собой.

В июне 2023 года в нескольких регионах произошло массовое отравление слабоалкогольным напитком «Мистер сидр». Более 100 человек пострадали, 46 умерли. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли 71,4 тыс. литров «Мистера сидра» в 17 регионах.

Обвиняемого в производстве суррогатного сидра предпринимателя Анара Гусейнова арестовали. По части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) ему грозит до 10 лет тюрьмы. Гусейнову приговор пока не вынесли.

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