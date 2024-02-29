Владимир Алеников снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина»

Киностудия им. М.Горького приступила к разработке продолжения «Приключений Петрова и Васечкина». Об этом сообщает ТАСС.
Режиссером нового фильма станет постановщик двух первых картин Владимир Алеников. Гендиректор студии Юлиана Слащева заявила, что сценарий уже есть и он «очень хороший».
Подробности не раскрываются. Кто исполнит главные роли, тоже неизвестно. Сообщается, что в перспективе после полного метра планируется снять сериал с теми же персонажами.
«Говоря о классике и преемственности, у Киностудии Горького есть такой проект. Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство», — сказала Слащева. Она также подчеркнула, что режиссер «в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном».
Музыкальная комедия, состоящая из двух фильмов, вышла на экраны 1 июня 1984 года. Ее сюжет рассказывал о двух пионерах Пете Васечкине и Васе Петрове, а также об их подруге Маше Старцевой. Главные роли исполнили Дмитрий Барков, Егор Дружинин и Инга Ильм.