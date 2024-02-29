Владимир Алеников снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина»

«Говоря о классике и преемственности, у Киностудии Горького есть такой проект. Думаю, что в конце года мы уже приступим, войдем в производство», — сказала Слащева. Она также подчеркнула, что режиссер «в прекрасной форме, невероятном тонусе производственном».