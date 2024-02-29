Сериал о группе «Комбинация» выйдет в сентябре 2024-го

В сентябре 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink выйдет сериал о поп-группе «Комбинация», передает ТАСС со ссылкой на генерального директора сервиса Антона Володькина.
Он назвал сериал самым ожидаемым проектом стриминга. В актерский состав вошли Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елизавета Базыкина («Надвое»), Павел Прилучный («Мажор»), Анастасия Уколова («Громкая связь») и Даниил Воробьев («Happy End»).
Режиссером выступил Никита Власов, работавший над «Ладой Голд» и «Мажором в Сочи», а продюсерами — Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Александр Косарим, Антон Володькин и другие. В качестве креативных продюсеров в проекте приняли участие Жора Крыжовников и Денис Уточкин.
Сериал расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» — Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Коллектив был основан в 1988 году в Саратове и получил популярность в начале 1990-х годов благодаря хитам «Russian Girls, American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер».