Сериал о группе «Комбинация» выйдет в сентябре 2024-го

Режиссером выступил Никита Власов, работавший над «Ладой Голд» и «Мажором в Сочи», а продюсерами — Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Александр Косарим, Антон Володькин и другие. В качестве креативных продюсеров в проекте приняли участие Жора Крыжовников и Денис Уточкин.