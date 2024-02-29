Твиттер онлайн-игры RuneScape забанили, приняв его за аккаунт ребенка

Соцсеть X (бывший Twitter) на некоторое время заблокировала аккаунт MMO-RPG RuneScape, обратил внимание PC Gamer.
Пользователи подумали, что это может быть связано с использованием ботов, но в пресс-службе британской студии Jagex, разработавшей игру, сказали, что причина в другом. Модераторы соцсети сочли, что аккаунт RuneScape был создан ребенком.
Согласно правилам X, минимальный возраст для пользователей на платформе — 13 лет. Профили блокируют, даже если юзер уже достиг необходимого возраста, но зарегистрировался раньше.
Разработчики RuneScape указали в качестве даты рождения в официальном твиттере 2001 год, когда была выпущена игра. Ее аккаунт появился в соцсети в 2009 году, то есть RuneScape на тот момент было 8 лет (что меньше 13).
«Беднягам из Jagex пришлось потратить значительную часть своего рабочего дня, убеждая Twitter, что их аккаунт в социальной сети на самом деле не был создан 8-летним ребенком», — отметил PC Gamer.