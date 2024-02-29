Новые нацпроекты и предостережения Западу: главное из обращения Путина к парламенту

Владимир Путин в 19-й раз обратился к Федеральному собранию. Речь продлилась 2 часа 6 минут, став самой длинной за все прошлые обращения президента. Он рассказал об экономических целях на 2030 год, идеологии русофобии на Западе и анонсировал несколько государственных программ. «Афиша Daily» собрала главное из речи Путина.
Об экономике
По словам Путина, более 30% многодетных семей в России живут за чертой бедности — к 2030 году этот показатель хотят снизить до 12%. В целом проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения России, и к 2030 году нужно добиться уровня ниже 7%, заявил он. Глава государства отметил, что МРОТ до 2030 года должен увеличиться почти в два раза, до 35 тыс. рублей.
Он поручил списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Президент считает, что новая мера позволит регионам сэкономить 200 млрд рублей в год.
Путин предложил продумать «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы. И, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет [налоговых] вычетов». Таким образом, в России может появиться прогрессивный НДФЛ.
Кроме того, президент объявил о запуске нового национального проекта «Семья». До конца 2030 года регионам должны направить не менее 75 млрд рублей на расширение программ поддержки семей.
Об участниках СВО
Глава государства заявил, что ветераны боевых действий на территории Украины должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия: «Таким людям, которые переживают за Россию и живут ее судьбой, можно передать Россию».
Путин анонсировал прием заявок на кадровую программу «Время героев» для участников спецоперации. Он начнется 1 марта.
О странах Запада
«Россия никому не позволит вмешиваться в ее внутренние дела. Западу вместо России нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство. Запад просчитался, столкнулся с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа», — сказал Путин.
Он назвал бредом и ложью заявления о том, что Россия собирается напасть на Европу, а слова властей США о переговорах по стратегической стабильности — демагогией.
«Мы помним судьбу тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, теперь последствия для интервентов будут гораздо трагичнее. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории», — заявил президент.
Он подчеркнул, что стратегические ядерные силы РФ находятся «в состоянии полной боевой готовности».
«Русофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности, лишает разума», — добавил политик.
О традиционных ценностях
«Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают институты семьи. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей. США толкают целые народы к вымиранию и вырождению. А мы выбираем жизнь».
Об употреблении алкоголя
Путин вспомнил шутку «Бросай пить — вставай на лыжи». «Реально, без экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя, в том числе крепкого алкоголя», — сказал он.
Об образовании
Президент предложил разрешить школьникам пересдавать один из экзаменов ЕГЭ. «Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Необходимо по выбору самого ученика дать возможность пересдать один из экзаменов ЕГЭ до окончания срока подачи документов в вузы», — сказал Путин.
Он анонсировал начало программы «Земский работник культуры». «С 2025 года будет запущена программа „Земский работник культуры“ по аналогии с „Земским учителем“, „Земским доктором“. Специалист, который приедет на работу в село, сможет получить выплату в 1 млн рублей. На Дальнем Востоке, Донбассе и в Новороссии выплаты будут по 2 млн рублей», — сообщил глава государства.
О бизнесе
Президент отметил, что никому не позволено незаконно притеснять бизнесменов, преступать закон в корыстных целях, так как эти люди обеспечивают многих рабочими местами. «Задача власти — помогать», — заявил он.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что во время оглашения послания Федеральному собранию Путину аплодировали 116 раз. «Такого я не помню ни разу», — сказал он журналистам.