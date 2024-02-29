Новые нацпроекты и предостережения Западу: главное из обращения Путина к парламенту

По словам Путина, более 30% многодетных семей в России живут за чертой бедности — к 2030 году этот показатель хотят снизить до 12%. В целом проблема бедности прямо затрагивает более 9% населения России, и к 2030 году нужно добиться уровня ниже 7%, заявил он. Глава государства отметил, что МРОТ до 2030 года должен увеличиться почти в два раза, до 35 тыс. рублей.