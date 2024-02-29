Актриса Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов

Актриса сериала «Клан Сопрано» Дреа де Маттео создала аккаунт в OnlyFans, чтобы справиться с кредитными долгами. Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.
Артистка решилась запустить страницу в августе из‑за угрозы потерять свой дом. На тот момент Маттео приостановила актерскую карьеру, чтобы посвятить себя воспитанию детей.
«OnlyFans на сто процентов спас мою жизнь. Не могу поверить в это, но это действительно так. Если кто‑то хочет меня осудить, пожалуйста. Но я надеюсь, что вы никогда не окажетесь в ситуации, когда вам нужно заботиться о двух детях», — написала она.
По словам актрисы, доходы от OnlyFans также позволили ей основать собственный бренд уличной одежды Ultrafree, а до запуска аккаунта на ее банковском счету было всего 10 долларов.
«Банк взыскал с меня имущество, а мой дом затопило, поэтому я пыталась продать его как можно быстрее — до того, как банк заберет его. В то же время я потеряла свою маму, а моя другая мать, страдающая деменцией, лишилась денег от своего опекуна. Я не знала, что мне делать», — прокомментировала лауреатка премии «Эмми».
Она отметила, что за первые 5 минут запуска OnlyFans ей задонатили достаточно денег, чтобы вернуть долг риэлторам, которые занимались продажей ее дома. «Я не хотела это делать, но я это сделала. И мне сильно за это прилетело», — добавила Маттео.
В культовом гангстерском сериале HBO «Клан Сопрано» актриса исполнила роль Адрианы Ла Сёрвы. В 2004 году она получила «Эмми» в номинации «Лучшая второстепенная актриса драматического сериала».
В 2002-м Маттео заняла 33-е место в списке «102 самые сексуальные женщины мира» по версии журнала Stuff, а в 2001 и 2002 годах попадала в рейтинг «100 самых горячих женщин» по версии журнала Maxim.