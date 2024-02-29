Актриса Дреа де Маттео из «Клана Сопрано» завела OnlyFans из‑за долгов

«Банк взыскал с меня имущество, а мой дом затопило, поэтому я пыталась продать его как можно быстрее — до того, как банк заберет его. В то же время я потеряла свою маму, а моя другая мать, страдающая деменцией, лишилась денег от своего опекуна. Я не знала, что мне делать», — прокомментировала лауреатка премии «Эмми».