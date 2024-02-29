В Верховной раде сообщили о взломе сайта после предложения заблокировать Telegram в Украине

Позже автор канала написал, что ничего не взламывал. «Канал был создан как реакция на новость на сайте ВР о круглом столе, на котором участники „выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее [соцсети Telegram] деятельности на Украине“. Пролистав [страницу] ниже, я подумал, что иронично, что у ВР есть телеграмм-канал. Впрочем, ссылка не была занята, и неизвестно сколько времени. Рад, что его за это время не заняли русские», — пояснил он.