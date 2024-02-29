В Верховной раде сообщили о взломе сайта после предложения заблокировать Telegram в Украине

В пресс-службе Верховной рады сообщили, что на их сайте в ходе взлома заменили ссылку на телеграм-канал парламента. В результате ссылка вела на фейковый канал Рады. Через 13 минут ссылку заменили на верную.
Взлом случился на фоне обсуждений возможной блокировки Telegram на территории Украины. Предложение заблокировать мессенджер прозвучало в ходе круглого стола по журналистским стандартам в условиях военных действий, который провел комитет Верховной рады по свободе слова.
В фейковом канале «Не Верховна рада України» на момент взлома отображался мем с Джейсоном Стэтемом.
Позже автор канала написал, что ничего не взламывал. «Канал был создан как реакция на новость на сайте ВР о круглом столе, на котором участники „выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета ее [соцсети Telegram] деятельности на Украине“. Пролистав [страницу] ниже, я подумал, что иронично, что у ВР есть телеграмм-канал. Впрочем, ссылка не была занята, и неизвестно сколько времени. Рад, что его за это время не заняли русские», — пояснил он.