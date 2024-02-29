Организации за права женщин выпустили доклад о сексуализированном насилии в музыкальной индустрии

Группа организаций за права женщин, возглавляемая журналисткой Гретхен Карлсон и актрисой Дженнифер Сибел Ньюсом, выступила против сексуализированного насилия в музыкальной индустрии.
В объемном докладе под названием «Sound Off: The Make Music Safe Report» они собрали обвинения против многих знаменитостей, включая Шона «ПиДидди» Комбса и Эксла Роуза, и призвали к существенным реформам, передает Rolling Stone.
Организации, в числе которых — The Female Composers Safety League и Punk Rock Therapist, призывают к прекращению соглашений о неразглашении информации и введению билля о правах для жертв сексуализированного насилия. Так активисты надеются сделать музыкальную отрасль более безопасной для женщин.
В документе рассказывается о 70 годах систематического сексуализированного насилия и сокрытия таких случаев в индустрии. В частности, своими историями в докладе делятся Мишель Роудс, которая заявила о нападении со стороны Эксла Роуза, и Сара Льюис, подавшая в суд на менеджера Кенни Макферсона.
Вместе с докладом активисты направили письмо руководителям крупнейших музыкальных лейблов Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group, в котором озвучили требования для создания более безопасной среды для женщин в шоу-бизнесе.