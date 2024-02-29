Организации за права женщин выпустили доклад о сексуализированном насилии в музыкальной индустрии

В документе рассказывается о 70 годах систематического сексуализированного насилия и сокрытия таких случаев в индустрии. В частности, своими историями в докладе делятся Мишель Роудс, которая заявила о нападении со стороны Эксла Роуза, и Сара Льюис, подавшая в суд на менеджера Кенни Макферсона.