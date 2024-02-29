Скончался комик Ричард Льюис из сериала «Умерь свой энтузиазм»

«Мы с Ричардом родились в одном роддоме с разницей в три дня и большую часть моей жизни он был мне, как брат. Он был одновременно очень смешным и очень добрым человеком. Сегодня, однако, он заставил меня рыдать, и за это я его никогда не прощу», — написал Ларри Дэвид, создатель и исполнитель главной роли сериала «Умерь свой энтузиазм».