Скончался комик Ричард Льюис из сериала «Умерь свой энтузиазм»

Стендап-комик Ричард Льюис, известный благодаря участию в ситкоме Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм», скончался от сердечного приступа в возрасте 76 лет. О смерти актера в его доме в Лос-Анджелесе сообщил Variety.
В апреле 2023 года Льюису диагностировали болезнь Паркинсона, сам комик заявил, что оставляет карьеру в стендапе. Он все же появился в 12-м сезоне «Умерь свой энтузиазм», который начал выходить в феврале 2024 года.
«Мы с Ричардом родились в одном роддоме с разницей в три дня и большую часть моей жизни он был мне, как брат. Он был одновременно очень смешным и очень добрым человеком. Сегодня, однако, он заставил меня рыдать, и за это я его никогда не прощу», — написал Ларри Дэвид, создатель и исполнитель главной роли сериала «Умерь свой энтузиазм».
Льюис, игравший полувымышленную версию самого себя на протяжении 24 лет существования сериала, был известен своим невротичным и самоуничижительным юмором. Его актерский дебют состоялся в 1979 году в фильме «Дневник молодого комика».
В 80-е и 90-е комик неоднократно появлялся в передачах «The Tonight Show» и «Late Show with David Letterman». Он также появлялся в фильмах «Однажды преступив закон», «Алкаши» и «Покидая Лас-Вегас».