Ремейк «Голого пистолета» выйдет в 2025 году. Главную роль в нем исполнит Лиам Нисон

Ремейк криминальной комедии «Голый пистолет» выйдет в кинопрокат 18 июня 2025 года. В нем сыграет Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Реальная любовь»), сообщил IGN.
Фильм выпустит студия Paramount. Режиссером проекта выступит Акива Шаффер, известный по лентам «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Дружинники». Он также станет исполнительным продюсером и соавтором сценария.
Помимо Шаффера, над сценарием нового «Голого пистолета» будут работать Дэн Грегор и Дуг Манд (оба — «Удивительное путешествие доктра Дулиттла»). Продюсировать комедию станет Сет МакФарлейн («Третий лишний»).
Первые слухи о новом «Голом пистолете» появились в 2009 году, однако звезда оригинального фильма Лесли Нильсен скончался в 2010 году — и разработку проекта, который должен был стать продолжением, приостановили. В 2014 году появились новости, что роль Нильсена может взять на себя Эд Хелмс.
В 2021 году СМИ сообщили, что МакФарлейн задумал создать ремейк. Он привлек к проекту Нисона, который, вероятно, решил задать своей карьере новое направление.
Оригинальный фильм «Голый пистолет» вышел в 1988 году. Он рассказал о нелепом полицейском Фрэнке Дребине, который должен противостоять международному заговору и защитить королеву Елизавету II. У комедии было два продолжения, они вышли в 1991 и 1994 годах. В обоих снимался Лесли Нильсен.