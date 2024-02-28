Ремейк «Голого пистолета» выйдет в 2025 году. Главную роль в нем исполнит Лиам Нисон

Первые слухи о новом «Голом пистолете» появились в 2009 году, однако звезда оригинального фильма Лесли Нильсен скончался в 2010 году — и разработку проекта, который должен был стать продолжением, приостановили. В 2014 году появились новости, что роль Нильсена может взять на себя Эд Хелмс.