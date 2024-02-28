Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Рэя Донована»

Ричи выступит режиссером сериала и его исполнительным продюсером. «Донованы» расскажут о том, как состояние семьи Рэя Донована и репутация оказываются под угрозой и как родственники разбираются с этим, стремясь сохранить влиятельных клиентов в Европе.