Гай Ричи снимет сериал по мотивам «Рэя Донована»

Британский режиссер Гай Ричи, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены», снимет сериал по мотивам шоу «Рэй Донован» — оно выходило на телеканале Showime с 2013 по 2020 год. Об этом сообщил Variety.
Новый проект под названием «Донованы» создадут Showtime/MTV Entertainment Studios, стриминговый сервис Paramount+ и продакшн-компания 101 Studios. Сценарий сериала напишет Ронан Беннетт («Сегун», «Джонни Д»).
Ричи выступит режиссером сериала и его исполнительным продюсером. «Донованы» расскажут о том, как состояние семьи Рэя Донована и репутация оказываются под угрозой и как родственники разбираются с этим, стремясь сохранить влиятельных клиентов в Европе.
Сериал можно будет посмотреть на Paramount+ и позднее в эфире Showtime. Когда он выйдет на экраны, пока неизвестно. Продюсерами шоу, помимо Ричи, станут Беннетт, Дэвид С. Глассер, Рон Беркл, Боб Яри, Дэвид Хаткин и Иван Аткинсон.
«Гай Ричи и Ронан Беннетт — идеальная команда мечты для создания новой мировой франшизы с „Донованами“. Захватывающий и стильный режиссерский подход Гая в сочетании с увлекательным и брутально аутентичным сценарием Ронана перенесут зрителей в дикий и запутанный мир, полный новых приключений», — заявил президент Showtime/MTV Entertainment Studios Крис Маккарти.
«Донованы» станут не первым многосерийным проектом для Ричи. 7 марта на Netflix выйдет еще один сериал его авторства «Джентльмены» — он будет основан на одноименном полнометражном фильме режиссера.