Cigarettes After Sex поделилась новым синглом и анонсировала альбом «X’s»

«Тогда у меня возникла идея попытаться как‑то объединить оба этих звучания, что казалось немного странным. В то же время казалось, что желание исходит из чистого чувства открытия [одной вещи] во второй раз и, наконец, синтеза с музыкой, которая окружала меня в юности», — рассказал Гонсалес. В новом сингле исполнитель отдает дань уважения музыке своего техасского детства.