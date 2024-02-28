Cigarettes After Sex поделилась новым синглом и анонсировала альбом «X’s»

Группа Cigarettes After Sex поделилась синглом «Tejano Blue» с грядущего альбома «X’s» и объявила о мировом турне. Музыканты вдохновлялись музыкой техано и исполнителями жанра — Селеной, Los Ángeles Azules и La Mafia.
Техано возникла в среде мексикано-американского населения центрального и северного Техаса. Фронтмен Cigarettes After Sex Грег Гонсалес вырос в Эль-Пасо и слышал эту музыку с детства, но тяготел к другой. Лишь годы спустя, когда музыкант переехал в Нью-Йорк, он начал слушать «Como La Flor» Селены вперемешку с шотландской группой Cocteau Twins.
«Тогда у меня возникла идея попытаться как‑то объединить оба этих звучания, что казалось немного странным. В то же время казалось, что желание исходит из чистого чувства открытия [одной вещи] во второй раз и, наконец, синтеза с музыкой, которая окружала меня в юности», — рассказал Гонсалес. В новом сингле исполнитель отдает дань уважения музыке своего техасского детства.
Третий альбом группы «X’s» выйдет 12 июля, на нем будет 10 композиций. Гонсалес описал звучание пластинки словом «жестокое».