Cigarettes After Sex поделилась новым синглом и анонсировала альбом «X’s»

Вчера в 21:58
Фото: Mr. Rossi

Группа Cigarettes After Sex поделилась синглом «Tejano Blue» с грядущего альбома «X’s» и объявила о мировом турне. Музыканты вдохновлялись музыкой техано и исполнителями жанра — Селеной, Los Ángeles Azules и La Mafia.

Техано возникла в среде мексикано-американского населения центрального и северного Техаса. Фронтмен Cigarettes After Sex Грег Гонсалес вырос в Эль-Пасо и слышал эту музыку с детства, но тяготел к другой. Лишь годы спустя, когда музыкант переехал в Нью-Йорк, он начал слушать «Como La Flor» Селены вперемешку с шотландской группой Cocteau Twins.

«Тогда у меня возникла идея попытаться как‑то объединить оба этих звучания, что казалось немного странным. В то же время казалось, что желание исходит из чистого чувства открытия [одной вещи] во второй раз и, наконец, синтеза с музыкой, которая окружала меня в юности», — рассказал Гонсалес. В новом сингле исполнитель отдает дань уважения музыке своего техасского детства.

Третий альбом группы «X’s» выйдет 12 июля, на нем будет 10 композиций. Гонсалес описал звучание пластинки словом «жестокое».

Последний альбом Cigarettes After Sex под названием «Cry» вышел в 2019-й, который «Афиша Daily» включила в список лучших зарубежных пластинок года. На следующий год появился мечтательный трек «You’re All I Want».

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