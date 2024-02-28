С перевала Дятлова эвакуировали мужчину, который хотел излечиться от COVID-19

Национальная служба санитарной авиации Ростеха эвакуировала больного COVID-19 мужчину. В горах у него начались проблемы с сердцем, сообщается на сайте госкорпорации.
Инцидент произошел еще в прошлом году, уточнил Ростех. Выяснилось, что мужчина хотел побороть болезнь на перевале Дятлова.
Для спасения мужчины к горе Холатчахль вылетел медицинский вертолет. Мужчину удалось доставить в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
«Урал — суровый край, популярный у туристов. Кроме того, здесь много труднодоступных населенных пунктов, поэтому значимость санавиации для Свердловской области невозможно переоценить», — сказал представитель службы Петр Еговцев.
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