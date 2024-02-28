Вышел тизер-трейлер ремейка комедии «Не говори маме, что няня умерла»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер комедии «Не говори маме, что няня умерла» — одноименного ремейка хита 1991 года. Новый фильм выйдет на экраны 12 апреля.
Лента расскажет о 17-летнем подростке Тане Крэнделл, которой приходится присматривать за младшими братьями и сестрой вместо того, чтобы отправиться в поездку в Испанию с друзьями.
Раздосадованная девушка оказывается в ответе за семью, когда ее мама уезжает на велнес-ретрит в Таиланд. Когда пожилая няня детей умирает, Тане приходится выйти на работу. Ее начальницей становится амбициозная Роуз.
Роль Тани в фильме сыграла Симона Джой Джонс («Кафедра»), а в образе Роуз предстала Николь Ричи («Грейс и Фрэнки»). Также в картине приняли участие Джун Скуибб («Небраска»), Дониэлль Т.Хенсли и Жермен Фаулер.
Режиссером фильма выступил Уэйд Аллен-Маркус («Повзрослевшие», «Все ерунда»), а сценаристом — Чак Хейворд («ВандаВижен», «Тед Лассо»). Они переосмыслили комедию 1991 года, в которой пятерым несовершеннолетним пришлось учиться быть взрослыми, оставшись без строгой няни и родителей.
Оригинальный фильм снял Стивен Херек. В актерский состав картины вошли Кристина Эпплгейт, Джоанна Кэссиди, Джон Гец, Джош Чарлз, Кит Куган, Кончетта Томей, Дэвид Духовны, Кимми Робертсон, Джейн Брук и Эда Рейсс Мерин.