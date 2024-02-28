Сериал «Сегун» получил 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Что о нем говорят критики?

Сериал «Сегун» по роману Джеймса Клавелла получил восторженные отзывы критиков сразу после релиза. На платформе Rotten Tomatoes у шоу 100% положительных откликов в 52 рецензиях.
Столь единогласная поддержка проектов критиками — редкость для кино и тем более телевизионного бизнеса, отметил Forbes. Зрители также разделяют высокое мнение о сериале: 96% фанатов оценили шоу положительно.
В данный момент рейтинг «Сегуна» на платформе iMDB составляет 9,3 балла из 10. Успех нового телепроекта позволяет поставить его в один ряд с такими хитами, как «Клан Сопрано», «Чернобыль», «Прослушка» и «Игра престолов».
Forbes назвал результаты «Сегуна» «чрезвычайно впечатляющими». При этом в эфир пока вышли только два эпизода сериала. Остальные восемь будут появляться еженедельно на стриминговых сервисах Hulu и FX.
The Guardian охарактеризовал шоу как «павлинье, завораживающее телевидение», демонстрирующее «амбиции и очевидное уважение к исходному материалу». USA Today назвал «Сегуна» «красивым, насыщенным и глубоко притягательным» зрелищем.
«Он может заглушить тот зуд от „Игры престолов“, который появился у вас после того, как фэнтези HBO завершилось в 2019 году», — заявил автор издания. Его коллега из IndieWire утверждает, что «Сегун» даже превосходит «Игру престолов».
«Откровенная жестокость „Сегуна“ в сочетании с коварными предательствами напоминает „Игру престолов“, но в постановке есть элегантность и искренность, что проводит четкую грань между этими двумя эпическими блокбастерами», — подчеркнул он.
Vulture сравнила «Сегуна» с серией «Крестный отец», а также фильмами «Гладиатор» и «Елизавета». Rolling Stone отмечает, что новая экранизация книги Клавелла получилась более впечатляющей, чем версия 1980 года.
Мини-сериал «Сегун», вышедший в 1980 году, рассказал об английском моряке, который оказывается в Японии 1600 года. В это время страна переживала войну между сторонниками объединившего некогда страну Тоэтоми Хидэеси и коалицией во главе с Иэясу Токугавой — будущим сегуном (феодальным военным правителем) Японии.
Новый проект также расскажет о судьбе моряка Джона Блэкторна, однако, судя по всему, сфокусируется более внимательно на политических перипетиях, а не на истории любви Блэкторна и молодой японки. В нем снялись Анна Саваи («„Монарх“: Наследие монстров»), Хироюки Санада («Джон Уик-4») и Космо Джарвис («Острые козырьки»).