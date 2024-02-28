В петербургском «Севкабель Порту» 1 марта пройдет вечеринка в стиле блоккор. Ее устроят Winline и промогруппа AVG в день футбольного противостояния «Зенита» и московского «Спартака», сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.
Хедлайнером вечеринки станет OG Buda. Помимо него лайнап составят Inst Rinna, Romsta, Mironov, Satori, 4EU3 EMM, SND MC и No Good. Послушать музыкантов можно будет с 21.00.
В первые два часа вечеринки вход на нее будет бесплатным для совершеннолетних людей, прошедших фейсконтроль. Для тех, кто придет в футбольных джерси, будет работать фаст-трек. Остальные желающие смогут купить билеты.
Стоимость стандартного билета составит 1000 рублей. ВИП-билеты продаются по 5000 рублей. В их стоимость входит право пользоваться отдельным входом и баром. Приобрести билеты можно на «Афише».
Помимо музыкальной программы на вечеринке запланирован футбольный турнир в формате 3×3. Он стартует в 21.00.
Блоккор — модный тренд родом из 70-х и 80-х, вдохновленный футбольной эстетикой. Он предполагает сочетание типичных для футболистов и их фанатов элементов одежды, таких как джерси, с повседневными предметами гардероба, часто винтажными.