Музыкальная индустрия Великобритании призвала власти снизить налог на билеты ради спасения площадок

На данный момент ставка НДС на концертные билеты составляет 20%, который просят снизить до 10% ради «стимулирования потребителей, музыкантов и площадок». Нынешняя ставка почти вдвое больше, чем в среднем по ЕС (10,3%), и примерно в три раза больше, чем в Бельгии (6%) и Германии (7%). Только в Дании и Литве зрители платят больший налог, чем в Великобритании.