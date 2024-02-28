Музыкальная индустрия Великобритании призвала власти снизить налог на билеты ради спасения площадок

Сегодня в 18:59
Фото: Rob Simmons/Unsplash

Музыкальная индустрия Великобритании призвала правительство снизить НДС на билеты на концерты, чтобы обеспечить выживание участников рынка. Некоторым концертным площадкам грозит закрытие, которое могут предотвратить изменения в весеннем бюджете.

На данный момент ставка НДС на концертные билеты составляет 20%, который просят снизить до 10% ради «стимулирования потребителей, музыкантов и площадок». Нынешняя ставка почти вдвое больше, чем в среднем по ЕС (10,3%), и примерно в три раза больше, чем в Бельгии (6%) и Германии (7%). Только в Дании и Литве зрители платят больший налог, чем в Великобритании.

По данным исследований, в прошлом году 125 британских заведений отказались от живых выступлений, а более половины из них закрылись полностью. Эксперты назвали ситуацию, в которой за год закрываются 16% крупных музыкальных площадок, катастрофой.

На положение индустрии повлияли растущие цены на энергоносители, увеличение ставок арендодателями, затраты на поставку, коммерческие тарифы, проблемы с лицензированием, жалобы на шум и COVID-19.

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