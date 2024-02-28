Музыкальная индустрия Великобритании призвала власти снизить налог на билеты ради спасения площадок

Музыкальная индустрия Великобритании призвала правительство снизить НДС на билеты на концерты, чтобы обеспечить выживание участников рынка. Некоторым концертным площадкам грозит закрытие, которое могут предотвратить изменения в весеннем бюджете.
На данный момент ставка НДС на концертные билеты составляет 20%, который просят снизить до 10% ради «стимулирования потребителей, музыкантов и площадок». Нынешняя ставка почти вдвое больше, чем в среднем по ЕС (10,3%), и примерно в три раза больше, чем в Бельгии (6%) и Германии (7%). Только в Дании и Литве зрители платят больший налог, чем в Великобритании.
По данным исследований, в прошлом году 125 британских заведений отказались от живых выступлений, а более половины из них закрылись полностью. Эксперты назвали ситуацию, в которой за год закрываются 16% крупных музыкальных площадок, катастрофой.
На положение индустрии повлияли растущие цены на энергоносители, увеличение ставок арендодателями, затраты на поставку, коммерческие тарифы, проблемы с лицензированием, жалобы на шум и COVID-19.