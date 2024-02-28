В Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках. Об этом сообщило РИА «Новости».
С инициативой выступили депутаты, представляющие партию «Новые люди», Алексей Нечаев и Владислав Даванков. Они предложили внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными.
«Цирковые животные содержатся и используются в условиях неволи с целью участия в культурно-зрелищных мероприятиях. Условия неволи — это искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от человека», — подчеркнули авторы проекта.
Они отметили, что ученые неоднократно указывали, что цирковые животные «не относятся к объектам животного мира, изъяты из естественной среды обитания и являются имуществом, оборот которого осуществляется на основе гражданского законодательства».
Депутаты заявили, что цирки не всегда выполняют свои обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными. По мнению Нечаева и Даванкова, в связи с этим животные должны быть переданы в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических животных.