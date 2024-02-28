В Госдуму внесли законопроект о запрете использования животных в цирках

Депутаты заявили, что цирки не всегда выполняют свои обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными. По мнению Нечаева и Даванкова, в связи с этим животные должны быть переданы в реабилитационные центры или приюты для диких и экзотических животных.