Экс-мэр Иркутска прокатился по льду Байкала на лимузине. Теперь его проверяют полиция и власти

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов выложил в инстаграме* видео с дрифтом по льду Байкала за рулем лимузина. Теперь его проверяют полиция, МЧС и местные власти.
На ролик обратили внимание СМИ. В нем бывший чиновник садится за руль белого лимузина «кадиллак» и под песню Три дня дождя и MONA «Прощание» скользит по льду. В конце он выходит из авто в костюме с бабочкой и с улыбкой говорит в камеру «Прокатимся?».
В разговоре с Shot Кондрашов поделился, что снял видео на ледовой переправе через Байкал и оно предназначено для шоу «Новая фабрика звёзд» на ТНТ (для случая он специально надел смокинг). Мужчина подчеркнул, что водил по всем правилам и разворачивался, где надо.
Не все подписчики аккаунта Кондрашова оценили поездку. Экс-мэра заподозрили в езде вне разрешенной переправы (один из комментаторов подозревает, что поблизости не было доступных съездов) и упрекнули в позерстве. Впрочем, часть зрителей видео все-таки впечатлило.
Журналистам Кондрашов поведал, что его уже успели оштрафовать за ролик — местное ГИБДД составило на него протокол за непристегнутый ремень безопасности, за это он лишится 1 тыс. рублей.
При этом упреки в показной роскоши бывший чиновник не принимает. Журналистам «Газеты.ru» он ответил, что машина стоит «копейки». «Я понимаю, что предмет роскоши в наше время рекламировать не стоит, но он [лимузин] стоит копейки — 200 тысяч всего, старая машина, для свадьбы сейчас не используется», — поделился он и подчеркивает, что даже не заходит в соцсеть, а видео смонтировали и выложили его помощники.
В самом ролике мужчина не видит ничего плохого и называет его рекламой Байкала, а также подчеркивает, что не нарушал ПДД.«Все завидуют, как обычно. То есть сотня машин едет по паромной переправе, не нарушают закон, а я нарушил, с чего вдруг. Ну то, что машина такая необычная, что на Байкале машина едет по паромной переправе туда-обратно… на свадьбу же люди едут на лимузинах, снимают, … не обижается никто. Да, необычно, да, эпатаж. Ну что теперь поделать? Ну вот мы догадались сделать такую рекламу Байкалу», — сказал Кондрашов.
Он добавил, что на самом деле дрифтовал на медленной скорости, а видео потом ускорили. Он отметил, что лимузин переднеприводный и «еле разворачивается» только после разгона на льду, как «по скользкому блюду»
Тем не менее, в отношении Конндрашова проводят проверку сразу несколько ведомств, рассказали в управлении МЧС по Иркутской области «Подъёму»: бывшим мэром интересуются полиция, руководство нацпарка и администрация Ольхонского района.
«Это видео у нас в поле зрения попало, его передали в полицию, Нацпарк, который тоже защищает свою территорию, и в администрацию Ольхонского района. В полицию передал Нацпарк, а мы сообщили в администрацию района, потому что администрация имеет право составлять протоколы за административные правонарушения. Но в данном случае его нужно сначала установить», — сказали журналистам в МЧС.
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