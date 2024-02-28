Экс-мэр Иркутска прокатился по льду Байкала на лимузине. Теперь его проверяют полиция и власти

В самом ролике мужчина не видит ничего плохого и называет его рекламой Байкала, а также подчеркивает, что не нарушал ПДД.«Все завидуют, как обычно. То есть сотня машин едет по паромной переправе, не нарушают закон, а я нарушил, с чего вдруг. Ну то, что машина такая необычная, что на Байкале машина едет по паромной переправе туда-обратно… на свадьбу же люди едут на лимузинах, снимают, … не обижается никто. Да, необычно, да, эпатаж. Ну что теперь поделать? Ну вот мы догадались сделать такую рекламу Байкалу», — сказал Кондрашов.