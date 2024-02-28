Посмотрите трейлер нового хоррора A24 «Я видел свет телевизора»

Вышел дебютный трейлер хоррора «Я видел свет телевизора» от A24. Его мировая премьера запланирована на 3 мая.
Сюжет рассказывает о двух подростках, Оуэне и Мэдди, которые сдружились на фоне любимого многосерийного ужастика. После того как телеканал решает отменить шоу, в жизни Оуэна и Мэдди начинают происходить странные вещи. Ужасы с экрана проникают в реальность.
В фильме снялись Джастис Смит («Подземелья и драконы: Честь среди воров»), Бриджет Ланди-Пейн Ланди-Пейн («Стеклянный замок»), Даниель Дедуайлер («Атланта») и музыкант Фред Дерст из Limp Bizkit.
В качестве продюсера выступила Эмма Стоун. А за режиссуру и сценарий отвечала Джейн Шенбрун. Перед тем как начать работать над «Я видел свет телевизора», она написала и срежиссировала «Мы все идем на всемирную выставку» — историю о подростке, который начинает замечать странные события после участия в опасном испытании.