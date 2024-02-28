Посмотрите трейлер нового хоррора A24 «Я видел свет телевизора»

В качестве продюсера выступила Эмма Стоун. А за режиссуру и сценарий отвечала Джейн Шенбрун. Перед тем как начать работать над «Я видел свет телевизора», она написала и срежиссировала «Мы все идем на всемирную выставку» — историю о подростке, который начинает замечать странные события после участия в опасном испытании.