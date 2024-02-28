Собак научили определять болезнь Паркинсона по запаху

«Собак обучают различать образцы кожного сала, положительные по БП, и образцы кожного сала, отрицательные по БП. Эти образцы были собраны у людей с болезнью Паркинсона и без нее <…> с помощью футболок, в которых доноры спали всю ночь, или ватных тампонов, которыми взяты пробы с верхней части спины и нижней части шеи», — объясняет она.