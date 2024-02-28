Собак научили определять болезнь Паркинсона по запаху

В контрольную группу исследователи включили 23 собаки разных полов, пород и возрастов. С ними провели больше 200 занятий в 2021–2022 годах. «Обучение занимает примерно 6–8 месяцев, собаки посещают занятия 3–4 дня в неделю», — добавляет Лиза Холт, сертифицированный тренер и основатель организации PADs for Parkinson’s.
«Собак обучают различать образцы кожного сала, положительные по БП, и образцы кожного сала, отрицательные по БП. Эти образцы были собраны у людей с болезнью Паркинсона и без нее <…> с помощью футболок, в которых доноры спали всю ночь, или ватных тампонов, которыми взяты пробы с верхней части спины и нижней части шеи», — объясняет она.
В ходе исследования ученые не нашли особенных преимуществ у конкретной породы. «У нас был английский мастиф (с проблемами дыхания), который показал отличные результаты, и бассет-хаунд (с безупречным нюхом), которому пришлось нелегко. Все зависит от желания собаки продолжать работу по разгадыванию запаха. Это собаки, которые любят нюхать и могут работать самостоятельно», — считает Холт.
Ее команда учила собак лаять или бить лапой в ответ на БП — положительный образец. В начале они использовали ограниченную выборку запахов, а затем дали испытуемым незнакомые.
«При таком первом воздействии 23 собаки показали в среднем 86% чувствительности и 89% специфичности. Десять собак смогли индивидуально достичь более 90% чувствительности и специфичности», — говорится в статье. В тоже время оказалось, что лечение леводопой не повлияло на запах.
Холт предполагает, что в будущем собак можно будет использовать для скрининга образцов людей с ранней стадией БП и выявления тех, кому понадобится дополнительный осмотр врача. «Таким образом, собаки смогут работать в тандеме с медициной, но сначала нам понадобится широкодоступное средство обучения, а также метод подтверждения показаний собаки», — считает Холт.
В то же время ученая признает, что в деле выявления болезни еще много неизвестных, в частности, неясно, какие именно ароматические соединения обнаруживают собаки, могут ли они отличать разные комбинации соединений и может ли отличаться состав кожного сала у разных людей с Паркинсоном.