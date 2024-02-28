Paramount+ снимет сериал о мире, где мужчины живут в условиях строгого комендантского часа

Действие сериала развернется в мире, где все мужчины живут в соответствии с законом «О безопасности женщин». Это означает, что они обязаны соблюдать строгий комендантский час с 7 вечера до 7 утра, а их передвижения круглосуточно отслеживаются при помощи браслета.