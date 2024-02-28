Paramount+ снимет сериал о мире, где мужчины живут в условиях строгого комендантского часа

Сегодня в 16:18
Фото: BoliviaInteligente/Unsplash

Paramount+ разрабатывает многосерийный триллер «Комендантский час». Об этом сообщает Deadline.

Действие сериала развернется в мире, где все мужчины живут в соответствии с законом «О безопасности женщин». Это означает, что они обязаны соблюдать строгий комендантский час с 7 вечера до 7 утра, а их передвижения круглосуточно отслеживаются при помощи браслета.

По сюжету полиция случайно обнаруживает тело женщины, зверски убитой в комендантский час возле Центра безопасности женщин. Сотрудница полиции Памела Грин считает, что убийство совершил мужчина, но ее теория отвергается из‑за существующей системы.

Главные роли в проекте исполнят Сара Пэриш («Убийство на пляже»), Мандип Гилл («Доктор Кто»), Митчелл Робертсон («Грейс») и певица Александра Берк. В качестве режиссерки выступит Джоасия Голдин («Британия»), а сценаристки — Лидия Йомен («Пустыня»).

Продюсерка Натали Питер-Контессе назвала «Комендантский час» «провокационным и захватывающим шоу, которое призвано внести вклад в важный разговор о насилии в отношении женщин».

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