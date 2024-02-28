В марте в Москве и Петербурге откроется фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза»

Игорь Бутман вновь открывает фестиваль «Триумф джаза». Шоу пройдут в Светлановском зале Международного дома музыки 9, 10 и 11 марта в Москве, а также 14 марта в Санкт-Петербурге. Билеты можно найти на «Афише».
В программе мероприятий Игорь Бутман представит новые проекты с оркестром и квинтетом, также на сцене появятся выдающиеся музыканты со всего мира: Азиза Мустафа-Заде (Азербайджан), Akra Jazz Band ft. Ece Goksu (Турция), Mark Whitfield Quartet (США) и другие.
В первый день фестиваль откроет выступление Антона Баронина с Orchestra 2.0 и турецкого коллектива Akra Jazz Band с участием Ece Goksu. А главным шоу вечера станет премьера театрально-музыкального перформанса «Джаз от первого лица» в исполнении народных артистов России Алексея Гуськова и Игоря Бутмана в сопровождении Московского джазового оркестра.
В центре внимания второго дня находится выступление всемирно известной пианистки и вокалистки, победительницы конкурса имени Телониуса Монка Азизы Мустафа-Заде. Также 10 марта выступит Квинтет Игоря Бутмана и Ilugdin Trio & солисты Opensoundorchestra.
11 марта, в третий день фестиваля, впервые на «Триумфе джаза» выступит квартет нью-йоркского гитариста, лауреата премии «Грэмми» Марка Уитфилда. Также в этот вечер совместную программу представят Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр и Варвара Убель.
«24-й „Триумф джаза“ пройдет в год 25-летия Московского джазового оркестра и наш коллектив дважды выступит в ММДМ с разными программами. Фестиваль познакомит публику с новыми программами замечательных российских артистов и, конечно же, мы проведем серию бесплатных культурно-просветительских мероприятий в музеях и культурных центрах Москвы», — говорит о проекте основатель и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.
«Также в рамках „Триумфа джаза“ пройдет серия выступлений участников фестиваля в Джаз-клубе Игоря Бутмана. И 6 марта в ММДМ Гала-концертом мы отпразднуем юбилей нашего Международного фестиваля-конкурса „Детский Триумф джаза“, в этом году ему исполняется 10 лет», — отметил он.
Кроме этого концерт фестиваля пройдет 5 марта в Туле.