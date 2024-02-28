В марте в Москве и Петербурге откроется фестиваль Игоря Бутмана «Триумф джаза»

«24-й „Триумф джаза“ пройдет в год 25-летия Московского джазового оркестра и наш коллектив дважды выступит в ММДМ с разными программами. Фестиваль познакомит публику с новыми программами замечательных российских артистов и, конечно же, мы проведем серию бесплатных культурно-просветительских мероприятий в музеях и культурных центрах Москвы», — говорит о проекте основатель и художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман.