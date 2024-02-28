Звезду «Эйфории» Хантер Шефер задержали на пропалестинском протесте

Звезду «Эйфории» Хантер Шефер задержали в понедельник на пропалестинской акции протеста в Нью-Йорке. Об этом пишет Vulture со ссылкой на представителя антисионистской организации «Еврейский голос за мир» (Jewish Voices for Peace).
Вместе с десятками других активистов актриса пришла к студии телеканала NBC в Рокфеллер-центре. В здании в этот момент снимали выпуск вечернего шоу Сета Мейерса, в гости к ведущему пришел президент США Джо Байден.
На фотографиях JVP Шефер стоит с плакатом «На вас смотрит весь мир». Кроме этого, протестующие принесли баннеры «Евреи — Байдену: прекрати снабжать геноцид», «Прекрати израильскую осаду Газы».
Также они скандировали: «Никакого оружия, никакой войны, прекращение огня — вот за что мы боремся. Джо Байден, мы знаем, что ты здесь, тебе здесь не рады».
На другом фото актрису в футболке «Прекратите огонь сейчас же» со скованными за спиной руками уводит полицейский. JVP отмечает, что в участки забрали еще 50 участников акции.
«Мы высоко ценим приверженность Шефер делу освобождения палестинцев и будущему со справедливостью для всех», — говорит представитель организации.
На своем сайте JVP заявляет, что является «крупнейшей прогрессивной еврейской антисионистской организацией в мире»: «Мы организуем низовое, многорасовое, межклассовое, межпоколенческое движение евреев США, солидарных с борьбой за свободу Палестины и руководствующихся идеей справедливости, равенства и достоинства для всех людей».
«Как и поколения еврейских левых до нас, мы боремся за освобождение всех людей. Мы верим, что, объединившись, мы можем и будем разрушать институты и структуры, поддерживающие несправедливость, и выращивать на их месте нечто новое, радостное, прекрасное и жизнеспособное», — говорится на странице в сети.