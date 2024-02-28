Звезду «Эйфории» Хантер Шефер задержали на пропалестинском протесте

«Как и поколения еврейских левых до нас, мы боремся за освобождение всех людей. Мы верим, что, объединившись, мы можем и будем разрушать институты и структуры, поддерживающие несправедливость, и выращивать на их месте нечто новое, радостное, прекрасное и жизнеспособное», — говорится на странице в сети.