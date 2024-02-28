В Литве отменили концерт певицы LP из‑за видео в кофте с российским флагом

В Литве отменили концерт американской певицы LP из‑за видео в кофте с российским флагом. Об этом сообщает «Новая газета. Балтия».
«Концерт отменен в ответ на опубликованные артисткой фото и видео, где она появляется в кофте с российской символикой и радуется подаренной ей российскими фанатами открытке, датированной 24 февраля», — говорится в заявлении пресс-службы площадки.
Выступление LP было запланировано на 4 марта в городе Каунасе.
После появления новости об отмене концерта LP удалила ролик в подаренной кофте и записала видеообращение. В нем она заявила, что любит поклонников из всех стран мира, а также выразила поддержку украинцам.
«Я так благодарна своим поклонникам во всем мире, и я знаю, что в Прибалтике много украинских беженцев. Я бы хотела, чтобы мои украинские друзья знали, как сильно я вас поддерживаю», — сказала она.
Организаторы концерта обратились к другим артистам, предупредив, что не будут терпеть от них поддержку РФ. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что исполнительница поступила наивно, отметив, что необходимо различать артистов, которые целенаправленно поддерживают РФ, и случаи, подобные этому, когда «человек полностью оторван от контекста».
Поначалу организаторы концерта не собирались отменять его: «На каком основании? Только потому, что она встретилась с русскими фанатами? Очевидно, что такие действия не ко времени и не к месту. Люди здесь реагируют бурно, но вы должны понимать, что американцы отстранены, они не понимают нашей ситуации». Однако к такому решению пришла «Жальгирис-Арена».