В Литве отменили концерт певицы LP из‑за видео в кофте с российским флагом

Поначалу организаторы концерта не собирались отменять его: «На каком основании? Только потому, что она встретилась с русскими фанатами? Очевидно, что такие действия не ко времени и не к месту. Люди здесь реагируют бурно, но вы должны понимать, что американцы отстранены, они не понимают нашей ситуации». Однако к такому решению пришла «Жальгирис-Арена».