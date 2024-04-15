В Японии мужчина подтянулся почти 9000 раз за 24 часа и установил мировой рекорд

Японец Кента Адачи побил мировой рекорд по количеству подтягиваний за 24 часа среди мужчин. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Ему удалось подтянуться 8940 раз, что более чем на 300 больше предыдущего рекорда, установленного Гэри Ллойдом из Австралии.
Адачи уже не в первый раз устанавливает рекорд, в 2022 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса после того как смог 651 раз последовательно подтянуться.
Сам мужчина признался, что не занимался спортом большую часть своей жизни. В 2007 году он начал работать в береговой охране Японии и ему пришлось пройти спортивный тест, где он провалил именно подтягивания. С тех пор он усердно развивал этот навык.
«Хотя существует множество рекордов в подтягивании, я чувствовал, что 24-часовой рекорд находится на вершине пирамиды, он является королем всех рекордов в подтягивании», — сказал Адачи.
За два года до попытки установить рекорд мужчина выполнял 100-200 подтягиваний каждые два дня. Он начал работать специально над 24-часовой попыткой в декабре 2023 года, постепенно увеличивая продолжительность, начиная с 30 минут. За две недели до попытки установить рекорд Адачи потренировался, сделав 5000 подтягиваний за 9 часов 32 минуты.
Однако он вывихнул правое предплечье: «Мне приходилось следить за своим телом в течение последних двух недель после попытки. Я тренировался всего один или два часа».
Во время официальной попытки в самом начале Адачи испытывал боль в правом плече, а затем ему пришлось бороться с сонливостью и дискомфортом в желудке. После достижения отметки в 5000 подтягиваний ему постоянно хотелось блевать, а руки покрылись волдырями. Он кричал от боли.
«Тело болело и наливалось тяжестью, а тошнота была невыносимой. [После каждого отдыха] Мне не хотелось снова вставать на брусья. Но я не собирался сдаваться. Моя жена, свидетели и коллеги по работе — все были там, поддерживая меня. В конце концов, я почувствовал, что в одиночку мне этого достичь невозможно. Я смог продолжать в течение 24 часов, потому что было так много людей, которые поддерживали меня. Я горжусь тем фактом, что так много людей протянули свои руки такому незначительному человеку, как я» — сказал Адачи.