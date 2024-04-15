В Японии мужчина подтянулся почти 9000 раз за 24 часа и установил мировой рекорд

«Тело болело и наливалось тяжестью, а тошнота была невыносимой. [После каждого отдыха] Мне не хотелось снова вставать на брусья. Но я не собирался сдаваться. Моя жена, свидетели и коллеги по работе — все были там, поддерживая меня. В конце концов, я почувствовал, что в одиночку мне этого достичь невозможно. Я смог продолжать в течение 24 часов, потому что было так много людей, которые поддерживали меня. Я горжусь тем фактом, что так много людей протянули свои руки такому незначительному человеку, как я» — сказал Адачи.