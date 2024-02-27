В марте в Петербурге пройдет фестиваль «Планета К-30» от Roots United

Сегодня в 02:09
Фото: пресс-материалы

В Петербурге 1 и 2 марта пройдет зимняя версия фестиваля «Планета К-30», который устраивает комьюнити Roots United. Об этом организаторы мероприятия рассказали «Афише Daily». На фестивале представят мультижанровый контент и обширную образовательную программу.

В первый день в Temple of Deer пройдет лекция-перформанс о медиаискусстве от Broken Composers, интерактивный воркшоп по музыкальному продакшну и ИИ от Music Camp с участием Nocow и Shutta, круглый стол о миссии музыкальных сообществ и опен-ток «Как попасть в креативные индустрии?».

Во внутреннем дворе пространства, где установят монументальную мультимедийную инсталляцию «Тело Вращения», состоится концерт дагестанского фанк-феномена «нееет, ты что» и психоделик-рок-группы The Legendary Flower Punk. А ночью в клубе выступят Cream Soda, команда московского лейбла «Ствол», дуэт Lavblast, Руслан Reptiloid и участники диджей-объединения «КЛМ».

Во второй день фестиваля центром событий станет Blank. Там можно будет послушать Ishome и Sestrica, а затем потанцевать на одном из трех танцполов под сеты детройтского DJ Assault, сообщества Roots United или «Кружка».

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