В марте в Петербурге пройдет фестиваль «Планета К-30» от Roots United

В первый день в Temple of Deer пройдет лекция-перформанс о медиаискусстве от Broken Composers, интерактивный воркшоп по музыкальному продакшну и ИИ от Music Camp с участием Nocow и Shutta, круглый стол о миссии музыкальных сообществ и опен-ток «Как попасть в креативные индустрии?».