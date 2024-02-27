Аль Пачино и Джессика Честейн сыграют в новой адаптации «Короля Лир» Шекспира

Американские актеры Аль Пачино («Запах женщины», «Крестный отец») и Джессика Честейн («Прислуга», «Интерстеллар») снимутся в новой киноадаптации трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Об этом сообщил Deadline.
Cценаристом и режиссером картины под названием «Лир, Рекс» станет британский кинематографист Бернард Роуз («Бессмертная возлюбленная», «Кэндимэн»). Пачино сыграет короля Лир, а Честейн предстанет в образе Гонерильи.
Продюсером проекта выступит Барри Навиди. Фильм станет его пятой совместной работой с Пачино. Ранее Навиди работал над «Венецианским купцом», «Саломеей Уайлда» 2011 года, «Саломеей» 2013 года и «Моди».
«Лир, Рекс» расскажет о стареющем короле, который делит свои земли между тремя дочерьми, чтобы предотвратить раздоры между ними. Но он отвергает младшую дочь и доверяется ее злобным сестрам, которые лишают его власти.
«Этот проект был любимым делом Аля на протяжении более десяти лет. Я безмерно рад вывести этот удивительный проект на экран благодаря блестящей адаптации Бернарда Роуза и его смелому уникальному видению», — заявил Навиди.
«Мы с Алем собираемся создать смелого, кинематографичного Лира, который будет таким же доступным, трогательным и мощным, какой была пьеса для первоначальной аудитории», — добавил Роуз.