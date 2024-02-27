Дакота Фаннинг сталкивается с неведомым в трейлере триллера «Наблюдатели»

Вчера в 23:17
Кадр: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер-трейлер фильма «Наблюдатели». Он выйдет в мировой прокат 7 июня.

Картину сняла Ишана Найт Шьямалан — дочь режиссера М. Найта Шьямалана, автора «Знаков» и Дома с прислугой». Для кинематографистки «Наблюдатели» станут режиссерским дебютом.

Фильм выпустит студия Warner Bros. Лента расскажет о таинственных существах, которые преследуют молодую артистку наряду с тремя незнакомцами в ирландском лесу.

Роли в проекте исполнили Дакота Фаннинг («Сумерки», «Война миров», «Я — Сэм»), Джорджина Кэмпбелл («Птичий короб: Барселона», «Темные начала»), Олуэн Фуэре («Варяг», «Техасская резня бензопилой») и Шивон Хьюлетт («Шерлок»).

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+