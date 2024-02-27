«Это будущее»: в сети завирусился ролик с американским футболом на льду

В соцсетях стал вирусным ролик, на котором матч по американскому футболу проходит на льду. Видео выложил в соцсети X пользователь @CoachDuggs, и за три дня он набрал более 12,8 млн просмотров.
«Американский футбол на льду — это будущее», — написал пользователь. С ним согласились комментаторы, которые выразили желание посмотреть весь сезон (это можно сделать здесь).
Матч, кадры которого завирусились в сети, состоялся в Германии в первой половине февраля незадолго перед Супербоулом. В необычном турнире участвовали четыре команды, которые состояли из бывших игроков в американский футбол, знаменитостей, хоккеистов и других спортсменов со всей Германии.
Матчи снимают для немецкого канала RTL Deutschland, где их показывают, как шоу. Идею нового вида спорта предложил телеведущий Штефан Рааб, который ранее придумал европейский футбол на льду.
Правила здесь примерно такие же, как и в обычном американском футболе. Только в каждой команде меньше игроков (по восемь), а действие происходит на хоккейной площадке. Игроки могут использовать стены площадки для передачи меча. При этом они одеты в кроссовки, а не коньки. Есть и другие атрибуты американского футбола, например, выступления чирлидерш.