«Это будущее»: в сети завирусился ролик с американским футболом на льду

Правила здесь примерно такие же, как и в обычном американском футболе. Только в каждой команде меньше игроков (по восемь), а действие происходит на хоккейной площадке. Игроки могут использовать стены площадки для передачи меча. При этом они одеты в кроссовки, а не коньки. Есть и другие атрибуты американского футбола, например, выступления чирлидерш.