Ученые узнали, почему во время солнечного затмения в небе никогда нет облаков

Нидерландские ученые выяснили, почему во время солнечного затмения в небе никогда не бывает облаков. О своем исследовании они рассказали в журнале Nature.
Специалисты отследили поведение облаков во время затмений, произошедших над Африкой с 2005 по 2016 год. Они обнаружили, что кучевые облака склонны рассеиваться, когда Луна начинает закрывать Солнце на 15%.
Чтобы понять причину этого явления, ученые смоделировали ситуацию с помощью программного обеспечения DALES. Это позволило узнать, что на облака влияет охлаждение поверхности Земли во время затмения.
Из‑за него уменьшаются восходящие потоки теплого воздуха, что в свою очередь приводит к рассеиванию облаков. Облака, как отметили ученые, исчезают во время солнечного затмения только над сушей, поскольку океан остывает медленнее земли.
Новые данные могут помочь оценить возможность использовать блокирование солнечных лучей для противодействия изменениям климата. Ранее специалисты выдвигали теорию, что это может помочь снизить температуру на планете.
Однако исследователи были обеспокоены, поскольку неизвестно, какие последствия могут быть у блокирования солнечных лучей. Эксперименты с облаками указывают, что это может оказать неблагоприятное воздействие на погодные условия, поскольку при этом облака будут рассеиваться, а значит — не смогут помогать охлаждать Землю.