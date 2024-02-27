Ученые узнали, почему во время солнечного затмения в небе никогда нет облаков

Однако исследователи были обеспокоены, поскольку неизвестно, какие последствия могут быть у блокирования солнечных лучей. Эксперименты с облаками указывают, что это может оказать неблагоприятное воздействие на погодные условия, поскольку при этом облака будут рассеиваться, а значит — не смогут помогать охлаждать Землю.