Cream Soda, Kedr Livanskiy, Антоха МС: фестиваль Quiksilver New Star Camp объявил лайнап

Фестиваль спорта, музыки и актуальной культуры Quiksilver New Star Camp объявил лайнап. Деталями музыкальной программы организаторы поделились с «Афишей Daily».
С 28 по 31 марта на горном курорте «Роза Хутор» выступят более 65 артистов и коллективов. Хедлайнерами станут Cream Soda и Biicla — их концерты пройдут на главной площадке фестиваля.
Biicla обещает презентовать новый альбом при поддержке друзей из проекта Radar — Qarti и Moisei. А студия Sila Sveta разработает к Quiksilver New Star Camp новые световые инсталляции.
Сцену Vibes займут клубные комьюнити, в частности Roots United. В их шоукейсе примут участие El, Hoopa и Shutta, а также дуэт саундпродюсеров Novow и Hoavi Inner Ubiquity. На Vibes выступит и Kedr Livanskiy.
Также на площадке пройдет вечеринка Basement. Диджей-сеты на ней сыграют Stas Satori, Mironov, Cherocky, а лайв-выступление представит Saluki. В другие дни на сцену выйдут Izhevski, Zuma Dionys и Gorilla Zippo — электронный проект Василия Вакуленко. Оформит сцену студия «Сетап».
На «Розе Пик» состоится акустический концерт Найка Борзова. Ниже на горных склонах можно будет послушать Кассету, TGK и Blizkey. В зоне «Мегамаркета» выступят в уличном формате Антоха МС и Mirèle, а в Горной олимпийской деревне — Alblak 52.
Второй этаж Food Street (в прошлом Flacon 1170) станет культурным пространством. Там днем Rich Rudeboyz & Chell будут обучать желающих диджеингу, а вечером и ночью пройдут вечеринки с участием Nikita Zabelin, Софии Родиной и Дениса Казначеева, а также System One Hundred and Eight.
В программу вошли также сеты группировки «Сакс», спецпрограмма от краснополянских рокеров «Горный воздух», диджей-выступление олимпийского чемпиона в хафпайпе Юрия Подладчикова и шоукейс нижегородской промогруппы «Станция метро Горьковская».