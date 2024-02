Cream Soda, Kedr Livanskiy, Антоха МС: фестиваль Quiksilver New Star Camp объявил лайнап

Второй этаж Food Street (в прошлом Flacon 1170) станет культурным пространством. Там днем Rich Rudeboyz & Chell будут обучать желающих диджеингу, а вечером и ночью пройдут вечеринки с участием Nikita Zabelin, Софии Родиной и Дениса Казначеева, а также System One Hundred and Eight.