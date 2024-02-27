Cream Soda, Kedr Livanskiy, Антоха МС: фестиваль Quiksilver New Star Camp объявил лайнап

На «Розе Пик» состоится акустический концерт Найка Борзова. Ниже на горных склонах можно будет послушать Кассету, TGK и Blizkey. В зоне «Мегамаркета» выступят в уличном формате Антоха МС и Mirèle, а в Горной олимпийской деревне — Alblak 52.