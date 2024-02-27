Экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова* включили в перечень экстремистов и террористов

Сегодня в 18:21
Фото: из соцсетей Геннадия Гудкова*

Бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова* внесли в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщил ТАСС.

Также в перечень включили украинский батальон «Айдар», президента «Ватандоша» Усмана Баратова и Сергея Зазулю. Последнего подозревают в диверсии на газораспределительной станции в Ленинградской области.

В связи с чем в реестре появился Гудков, точно неизвестно. В данный момент политик проживает в Болгарии. В 2022 году он создал в Польше организацию «Съезд народных депутатов», которую признали нежелательной в России.

В марте 2023 года Гудков оказался в реестре иностранных агентов. Причиной стали высказывания экс-депутата о Российской армии и поддержка Украины, а также участие в создании материалов иноагентов и распространение недостоверной информации о властях России.

* Геннадий Гудков внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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