Экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова* включили в перечень экстремистов и террористов

Бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова* внесли в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщил ТАСС.
Также в перечень включили украинский батальон «Айдар», президента «Ватандоша» Усмана Баратова и Сергея Зазулю. Последнего подозревают в диверсии на газораспределительной станции в Ленинградской области.
В связи с чем в реестре появился Гудков, точно неизвестно. В данный момент политик проживает в Болгарии. В 2022 году он создал в Польше организацию «Съезд народных депутатов», которую признали нежелательной в России.
В марте 2023 года Гудков оказался в реестре иностранных агентов. Причиной стали высказывания экс-депутата о Российской армии и поддержка Украины, а также участие в создании материалов иноагентов и распространение недостоверной информации о властях России.
* Геннадий Гудков внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.