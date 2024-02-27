В Иране нашли губную помаду возрастом 3600 лет

Богато украшенный хлоритовый флакон вместе с другими предметами захоронений вымыло водой в 2001 году, когда река Халил затопила несколько древних кладбищ. Внутри флакона было вещество красного цвета.
Сейчас исследователи детально изучили артефакт. Радиоуглеродный анализ показал, что ему 3600 лет, а его содержимое не сильно отличается от современной губной помады. Ученые считают, что это может быть самая древняя помада из когда‑либо найденных.
Основным компонентом помады был гематит — ярко-красный минерал, размолотый в порошок. Для затемнения к нему добавляли манагнит, браунит, галенит и англезит. Вместе с ними ученые обнаружили растительные волокна, которые, вероятно, использовались для ароматизации.
Сам флакон был сделан из зеленоватого хлорита, украшенного «тонкими насечками». По словам ученых, форма и размер этого артефакта выделяли его на фоне других флаконов с косметикой того времени. Это помогало отличить помаду от духов или подводки для глаз.
Ранее исследователи находили и другие косметические продукты, используемые на древнем Ближнем Востоке и в Египте, — к примеру, тени для век и черные подводки для глаз.