Отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци

Фотограф Бен МакДональд обратился в австралийскую полицию с заявлением, что его ударил по лицу отец Тейлор Свифт Скотт. Об этом сообщает Би-би-си.
Предполагаемое нападение произошло на пристани в Сиднее, где папарацци поджидал певицу после прогулки на яхте. Когда артистка вышла из лодки, ее охранники сунули зонтики в лицо и камеру фотографа.
Между двумя мужчинам, предположительно, фотографом и охранником, произошел конфликт. По словам МакДональда, когда певица уже села в автомобиль, кто‑то ударил его по лицу. Проверив свои снимки, он узнал в нападавшем отца Свифт.
Представитель артистки так прокомментировал инцидент: «Два человека активно пробивались к Тейлор, хватали ее охранников и угрожали бросить сотрудницу певицы в воду».
Медицинская помощь папарацци не потребовалась. Его заявление проверяет полиция. Скотту Свифту обвинения пока не предъявлены.