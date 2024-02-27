Отца Тейлор Свифт обвинили в нападении на папарацци

Сегодня в 17:31
Тейлор и Скотт Свифт. Фото: Ethan Miller/Getty Images

Фотограф Бен МакДональд обратился в австралийскую полицию с заявлением, что его ударил по лицу отец Тейлор Свифт Скотт. Об этом сообщает Би-би-си.

Предполагаемое нападение произошло на пристани в Сиднее, где папарацци поджидал певицу после прогулки на яхте. Когда артистка вышла из лодки, ее охранники сунули зонтики в лицо и камеру фотографа.

Между двумя мужчинам, предположительно, фотографом и охранником, произошел конфликт. По словам МакДональда, когда певица уже села в автомобиль, кто‑то ударил его по лицу. Проверив свои снимки, он узнал в нападавшем отца Свифт.

Представитель артистки так прокомментировал инцидент: «Два человека активно пробивались к Тейлор, хватали ее охранников и угрожали бросить сотрудницу певицы в воду».

Медицинская помощь папарацци не потребовалась. Его заявление проверяет полиция. Скотту Свифту обвинения пока не предъявлены.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+