РКН удалил Steam Community из реестра запрещенных сайтов

Сегодня в 16:09
Обновлено сегодня в 16:51

Роскомнадзор удалил страницу сообщества Steam из реестра запрещенной информации. Это произошло после удаления контента с информацией о способах изготовления наркотиков.

Роскомнадзор внес домен Steamcommunity.com в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию. Попадание сообщества игрового маркетплейса Steam Community в реестр не означает его блокировку.

Однако если РКН все же решит заблокировать ресурс, то пользователи потеряют доступ к мастерской, разделу «Друзья» и торговой площадке.

На сайте ведомства говорится, что основанием для внесения SteamCommunity в реестр стало обращение Министерства внутренних дел. По мнению участников сообщества, такое решение вынесли из‑за модов 18+, которые могли установить несовершеннолетние.

Steam Community уже вносили в реестр Роскомнадзора в 2015 году из‑за «распространения информации о наркотических средствах». После удаления запрещенной информации домен удалили из списка.

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