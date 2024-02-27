РКН удалил Steam Community из реестра запрещенных сайтов

Роскомнадзор внес домен Steamcommunity.com в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию. Попадание сообщества игрового маркетплейса Steam Community в реестр не означает его блокировку.
Однако если РКН все же решит заблокировать ресурс, то пользователи потеряют доступ к мастерской, разделу «Друзья» и торговой площадке.
На сайте ведомства говорится, что основанием для внесения SteamCommunity в реестр стало обращение Министерства внутренних дел. По мнению участников сообщества, такое решение вынесли из‑за модов 18+, которые могли установить несовершеннолетние.
Steam Community уже вносили в реестр Роскомнадзора в 2015 году из‑за «распространения информации о наркотических средствах». После удаления запрещенной информации домен удалили из списка.