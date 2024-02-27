Полиция проверит народного целителя, который лечит младенцев тряской за ноги

В Забайкалье полиция проверит народного целителя, который трясет младенцев за ноги в целях лечения. Об этом пишет Chita.ru.
Фрагменты из учебного курса мануального терапевта Евгения Кротенко раскритиковала врач высшей категории и завкафедрой акушерства Читинской медакадемии Марина Мочалова. По ее мнению, Кротенко калечит детей.
«Пока депутаты заксобрания активно „работали“ над законом о запрете склонения к абортам, в Чите и Забайкальском крае продолжали и продолжают „размножаться“ лжеврачи. Как пример, в Краснокаменске, не побоюсь этого слова, калечит маленьких детей „мануальный терапевт“ Кротенко Е.М.», — пишет Мочалова и называет целителя лжеспециалистом, а его аудиторию неучами.
«Родители, неужели вы не видите, что один вид этого человека не вызывает доверия? Я не понимаю, как можно доверить ему жизнь и здоровье своего долгожданного ребенка», — заканчивается ее пост.
На видео целитель держит куклу вверх ногами, трясет ее, говорит, что таким образом можно «вправить» спину или ногу, а также советует не обращать внимания на возмущение родителей.
«Массажисты тоже могут так делать. Только мы, костоправы, вправляем таким способом. Я могу спину вправить, ребро поставить или крестец. А ваша задача просто декомпрессировать», — объяснял подопечным Кротенко. «Вот так его взяли и потихоньку трясти его. Только смотрите, чтобы он башкой у вас не бился. А то замечтаетесь. Родители в этом момент: „Вы что делаете?!“ Даже не обращайте внимания», — говорит Кротенко на записи. По его словам, это нужно, чтобы проверить, нет ли отклонений от нормы в строении скелета.
На своей странице во «ВКонтакте» Кротенко указывает, что может выправить детям от 3 недель до 7 лет родовой подвывих, гидроцефалию, колики, запоры, ночной плач, косоглазие, задержку вертикализации головы и другие патологии.
В разговоре с журналистом Chita.ru мануальный терапевт ответил, что не знаком с Мочаловой и не заинтересован в ее претензиях. «Я не предоставляю услуги массажа уже примерно как лет пять. Нет, я не скрываю, [что у меня нет медицинского образования], все об этом знают, я представитель народной медицины. Я народный целитель», — прокомментировал он критику.
Росздравнадзор Забайкалья обратился в полицию в связи с постами Мочаловой. Об этом сообщил руководитель территориального органа ведомства Алексей Лоскутников. «Письмо в Управление внутренних дел по Забайкальскому краю отправлено», — сказал он журналисту.