Полиция проверит народного целителя, который лечит младенцев тряской за ноги

«Массажисты тоже могут так делать. Только мы, костоправы, вправляем таким способом. Я могу спину вправить, ребро поставить или крестец. А ваша задача просто декомпрессировать», — объяснял подопечным Кротенко. «Вот так его взяли и потихоньку трясти его. Только смотрите, чтобы он башкой у вас не бился. А то замечтаетесь. Родители в этом момент: „Вы что делаете?!“ Даже не обращайте внимания», — говорит Кротенко на записи. По его словам, это нужно, чтобы проверить, нет ли отклонений от нормы в строении скелета.