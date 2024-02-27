«Анатомия падения» стала триумфатором на премии «Сезар»

Одного из лауреатов «Сезара» — «Природу любви» — уже можно посмотреть в российских кинотеатрах. Картина рассказывает о любовном треугольнике между преподавательницей философии Софией, ее интеллигентным мужем и разнорабочим Сильвеном, который вносит смуту в многолетние отношения героев. Билеты ищите на «Афише».