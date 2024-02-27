«Анатомия падения» стала триумфатором на премии «Сезар»

В Париже объявили победителей 49-й премии «Сезар». Лидером по числу наград стала судебная драма «Анатомия падения», выигравшая в шести номинациях.
Картина получила статуэтки за «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Ее создательница Жюстин Трие награждена за «Лучшую режиссерскую работу», исполнительница главной роли Сандра Хюллер признана лучшей актрисой, а Сванн Арло, также сыгравший в фильме, — лучшим актером второго плана.
Приз за лучшую мужскую роль получил Арье Вортхальтер, появившийся в картине Седрика Кана «Дело Гольдмана» — детективном триллере, вдохновленном историей французского левого революционера Пьера Гольдмана. Лучшей актрисой второго плана стала Адель Экзаркопулос за роль в драме Жанны Эрри «Я всегда буду помнить ваши лица».
В категории «Лучший зарубежный фильм» победила канадская комедийно-драматическая картина Монии Шокри «Природа любви». Награды как «Лучший анимационный фильм» удостоился «Цыпленок для Линды!» Себастьена Лоденбака и Марии Кьяры Мальты.
Научно-фантастическая антиутопия «Королевство зверей» Томы Кайе взяла сразу пять призов: за «Лучшую операторскую работу» (Давид Кайе), «Лучшую оригинальную музыку», «Лучший дизайн костюмов», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук». Почетного «Сезара» за вклад в кинематограф получил Кристофер Нолан.
Одного из лауреатов «Сезара» — «Природу любви» — уже можно посмотреть в российских кинотеатрах. Картина рассказывает о любовном треугольнике между преподавательницей философии Софией, ее интеллигентным мужем и разнорабочим Сильвеном, который вносит смуту в многолетние отношения героев. Билеты ищите на «Афише».