Вокалист хардкор-группы подсыпал женские гормоны басисту. Так он хотел увести девушку музыканта

В сети разошлось заявление малоизвестной хардкор-группы Llorona из Нашвилла, штат Теннесси. В сообщении коллектив рассказал о причинах увольнения своего фронтмена Диего.
Участники проекта заявили, что вокалист на протяжении нескольких месяцев подсыпал эстрогены (стероидный женский половой гормон) в предтренировочные добавки басиста, выступающего под псевдонимом Sixx. Так он хотел увести девушку музыканта.
«Мы решили разойтись с нашим вокалистом Диего после его признания в шокирующем и крайне тревожном поведении по отношению к другому участнику группы и его невесте», — сказано в заявлении Llorona в инстаграме*.
По их словам, фронтмен признался, что уже давно был одержим девушкой своего коллеги по группе и пытался саботировать их отношения. Для этого он разбавлял эстрогенами предтренировочные добавки, которые поставлял басисту.
«Последние 5 месяцев он пытался навязать ему транспереход, надеясь „заменить его“ в отношениях, когда тот станет выглядеть менее маскулинно», — рассказали музыканты. По их словам, действия фронтмена заставили басиста потратить тысячи долларов на медицинские услуги в попытках понять, что с ним происходит.
О происходящем в итоге рассказал сам Диего, будучи сильно пьяным. Группа опубликовала доказательства его признания в личных сообщениях и отметила, что в истории есть еще много тревожных деталей, которые она не будет разглашать из соображений приватности и цензуры.
Sixx заявил, что после месяцев неосознанного приема эстрогенов у него развились язва желудка и мышечное утомление, а сам он сильно похудел.
«Я не позволю ему свести все в шутку или оправдаться своим пьяным поведением. То, что он сделал со мной, отвратительно и очень серьезно повлияло на мою жизнь в негативном ключе», — написал музыкант.
Текст заявления быстро разошелся по соцсетям, а затем и по заголовкам больших изданий— MetalSucks, Loudwire, New York Post, Daily Mail и многих других. После этого группа удалила свои аккаунты в соцсетях.
Популярный музыкальный ютуб-критик Энтони Фантано, известный под ником Needledrop, опубликовал видео с реакцией на новость, назвав комментарий Llorona «самым безумным заявлением группы».
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