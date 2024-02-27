В Петербурге участников СВО начнут привлекать к патриотическому воспитанию молодежи

В Петербурге участников специальной военной операции на территории Украины будут привлекать к патриотическому воспитанию молодежи. Об этом на рабочем совещании с членами правительства Петербурга заявил глава города, сообщила пресс-служба Смольного.
«Особое направление нашей совместной работы — привлечение демобилизованных бойцов к патриотическому воспитанию и наставничеству, чтобы дети росли на реальных примерах героизма и отваги», — отметил Александр Беглов. По его словам, демобилизованные уже встречаются со школьниками в рамках уроков мужества, их также будут активнее вовлекать в общественную деятельность.
Кроме того, для ветеранов в регионе действует социальный паспорт, а за их семьями закреплены социальные кураторы от администраций районов. Еще при губернаторе действует совет по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей, а город оказывает поддержку в решении социальных и бытовых вопросов, реабилитации, адаптации и трудоустройстве участников СВО.
«Сегодня самое главное — наращивать поддержку наших бойцов. Старый советский лозунг „Народ и армия — едины!“ мы должны наполнить новым смыслом», — подчеркнул Александр Беглов.