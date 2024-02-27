В Петербурге участников СВО начнут привлекать к патриотическому воспитанию молодежи

Кроме того, для ветеранов в регионе действует социальный паспорт, а за их семьями закреплены социальные кураторы от администраций районов. Еще при губернаторе действует совет по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей, а город оказывает поддержку в решении социальных и бытовых вопросов, реабилитации, адаптации и трудоустройстве участников СВО.