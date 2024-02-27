«Может, это и есть любовь?»: вышел трейлер сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

Неожиданно врач сообщает девушке, что у нее есть последний шанс стать матерью, но для этого необходимо сделать ЭКО. После этого Рита решает «найти нормального, живого человека», от которого можно было бы родить ребенка. В поисках ей помогает ее новый друг Тарас, с которым она познакомилась в баре.