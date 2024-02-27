«Может, это и есть любовь?»: вышел трейлер сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым

Okko показал трейлер драматического сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым в главных ролях. Его премьера состоится в онлайн-кинотеатре уже 6 марта.
Сюжет «Морозко» рассказывает о Рите, которая работает на телевидении и производит впечатление успешной и счастливой девушки. Однако на самом деле в ее душе — пустота. Рите не нравится ее работа, семьи нет, друзей и близких — тоже.
Неожиданно врач сообщает девушке, что у нее есть последний шанс стать матерью, но для этого необходимо сделать ЭКО. После этого Рита решает «найти нормального, живого человека», от которого можно было бы родить ребенка. В поисках ей помогает ее новый друг Тарас, с которым она познакомилась в баре.
Режиссером и автором сценария выступила Юлия Лысова («Игры в темноте»). Помимо Тарасовой и Ефремова в сериале снялись Андрей Федорцов, Алиса Руденко, Николай Наумов, Гоша Куценко, Ирина Богданова, Виктор Логинов, Алина Ходжеванова, Елена Морозова, Евгений Городницкий, Геннадий Масленников, Елизавета Гончаренко и другие.
«„Морозко“ написан на основе личной и семейной истории, у главных персонажей есть прототипы, фотографии которых можно увидеть в заставке», — рассказала о проекте Лысова. Она также добавила, что в сериале прозвучат стихи, написанные ее дедом, слесарем завода, которого не стало 30 лет назад.