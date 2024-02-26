Джош Хартнетт снимется в фильме М. Найта Шьямалана «Ловушка»

Американский актер Джош Хартнетт, известный по фильмам «Счастливое число Слевина» и «Черный ястреб», снимется в фильме «Ловушка» М. Найта Шьямалана («Стук в дверь», «Дом с прислугой», «Знаки»). Об этом артист рассказал в интервью IndieWire.
Съемки картины уже ведутся. Премьера «Ловушки» запланирована на 2 августа 2024 года. Кого именно сыграет в фильме Хартнетт, держится в секрете. Однако актер отметил, что ему досталась «поворотная роль».
«Я стараюсь, чтобы все мои роли были поворотными. Если ты играешь одно и то же снова и снова, зрителям становится скучно», — поделился он, не став раскрывать деталей о своем персонаже.
Хартнетт отметил, что сотрудничество со Шьямаланом стало «одним из лучших опытов» в его карьере, которая насчитывает более 50 теле- и кинопроектов.
«Думаю, он настоящий артист с большой буквы А. И думаю, люди будут по-настоящему удивлены и взволнованы фильмом, который мы снимаем. Он очень странный, очень мрачный и дикий», — отметил актер.
Фильмы М. Найта Шьямалана, дебютировавшего с полнометражным фильмом «Шестое чувство» в 1999 году, собрали в мировом прокате в общей сложности 3,3 млрд долларов. Семь картин при этом лидировали по сборам. Только последний фильм режиссера получил 40,3 млн долларов при бюджете в 20 млн.
Недавно Шьямалан подписал многолетний контракт со студией Warner Bros. Ранее кинематографист сотрудничал с Disney и Universal. В ближайшие месяцы Warner Bros. выпустит не только «Ловушку» Шьямалана, но и режиссерский дебют его дочери Ишаны Найт Шьямалан «Наблюдатели». Его премьера намеечена на 7 июня.