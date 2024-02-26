Панда По путешествует по пустыне в новом трейлере «Кунг-фу Панды-4»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер анимационного фильма «Кунг-фу Панда-4». Он выйдет в кинопрокат в марте.
Фильм расскажет о новых приключениях панды По. Герой станет духовным наставником и будет искать преемника, который сможет занять позицию Воина Дракона.
Пока По окажется занят этим и знакомством с лисицей Чжэнь, у него появится новый грозный враг — Хамелеон. Он использует свои силы, чтобы призвать из прошлого уже поверженных противников панды.
Новый ролик показал панду По путешествующим через пустыню, напоминающую ландшафт из фантастического фильма «Дюна». Также трейлер представил некоторых из соперников По, в том числе трех хищных маленьких зайцев.
Режиссерами мультфильма выступили Майк Митчелл и Стефани Стайн. Героев озвучили Аквафина, Брайан Крэнстон, Дастин Хоффман, Джек Блэк, Ке Хью Куан и Виола Дэвис.